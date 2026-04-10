Vem aí em «Terra Forte»: Rufino 'dá com a língua nos dentes' sobre o passado monstruoso de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) e Álvaro (José Wallenstein) dizem a Rufino que Vivi (Sofia Nicholson) lhes disse que ele sabe tudo sobre o passado de Maria de Fátima (Rita Pereira). Rufino (Vitor Norte) decide-se a falar, dizendo que ela é a pior pessoa que conheceu na vida.

Rufino diz a Armando e Álvaro que se manteve calado sobre Maria de Fátima todos aqueles anos por lealdade a Manuel (António Capelo), mas tudo mudou agora que Flor está viva. Rufino começa a contar que Maria de Fátima desde muito jovem que fez tudo para seduzir Manuel, mas ele esperou que ela atingisse a maioridade, troçando com Armando por ele também gostar de mulheres mais novas.

Recorde-se que Vivi já tinha insistido com Rufino para revelar tudo: