Vem aí em «Terra Forte»: Rufino causa o terror na casa de Vivi

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) diz a Eva (Josefine Winkler) que Marcus (Vitor Hugo) acabaria por trair Vivi (Sofia Nicholson) com outra mulher qualquer se não fosse com ela, também se arrependendo de ter impedido que Marcus se separasse de Vivi há mais tempo depois de descobrir tudo o que ele é capaz de fazer.

Eva alerta Glória que não é por estar ali que fica em segurança com Marcus. Eva entra na cozinha, ficando espantada ao ver Rufino (Vitor Norte) ali de arma no cinto. Glória diz a Eva que Rufino está ali para proteger ela e Vivi de Marcus.

Glória diz a Eva que foi Rufino sozinho quem neutralizou Marcus e o impediu de fazer mal a Vivi. Eva fica surpresa. Glória esboça ar tenso por receber chamada de Marcus a dizer-lhe estar pronto para fugirem juntos.

Recorde que a ideia de Vivi e Glória ficarem juntas foi de Rufino: