Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Rufino podem ser as peças-chave para destruir Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) e Sammy (José Fidalgo) concordam que sempre acharam estranho que Manuel (António Capelo) tenha aceitado que Maria de Fátima se casasse com alguém da família rival, lembrando como Teresa sempre foi contra tudo aquilo.

No entanto, Sammy vinca a Álvaro que não vai conseguir viver com a dúvida, de os filhos poderem ser de Manuel tendo de descobrir a verdade. Ambos concordam ser doentio que Manuel tenha adotado Maria de Fátima (Rita Pereira), quando afinal era sua amante.

Sammy diz a Álvaro que não é só Manuel que esteve mal naquela história por já se ter percebido que Maria de Fátima é uma pessoa calculista e ambiciosa.

Sammy admite ao pai estar cada vez com mais receio de que possa ser verdade que foi Maria de Fátima quem tentou matar Flor no cruzeiro, salientando como ela viajou logo para os Açores quando soube que Flor estava viva, podendo ter esquematizado tudo, para ser a herdeira dos Terra Forte.

Álvaro diz a Sammy que tem de conseguir descobrir quem é o primo de Laert para confirmarem o caso de Manuel com Maria de Fátima. Álvaro refere que Vivi e Rufino também podem saber se Manuel e Maria de Fátima tiveram alguma coisa um com o outro. Sammy indica duvidar que Rufino traia a lealdade que tinha a Manuel, saindo disparado para ir falar com Vivi.

Álvaro diz ao filho que podem convencer Vivi a falar, apelando que foi graças a eles que ela sobreviveu, além de que ela tem o dever moral de ajudá-los a descobrir a verdade sobre a família.

Álvaro e Sammy dizem a Vivi estarem ali para apurar se ela sabe alguma coisa de Manuel ter tido um caso com Maria de Fátima.

Recorde-se que Rufino já tinha confrontado Maria de Fátima: