Esta estrela da TVI conseguiu uma grande vitória. Veja as imagens arrepiantes

Tiago Teotónio Pereira faz partilha sincera: «As últimas semanas davam um filme»



No passado dia 23 de fevereiro, Tiago Teotónio Pereira fez história, pelo menos para si. O ator participou na Maratona Zurich Maratón, em Sevilha, e completou a prova em 2 horas e 45 minutos, percorrendo 42,192 quilómetros. Um feito que o deixou radiante e de coração cheio.

Segundo o próprio, o pace médio foi abaixo dos 4 minutos por quilómetro: «42,192 km a 3'53/km». O que mais surpreendeu o maratonista foi a sua capacidade de superação. Inicialmente, o objetivo era correr 10 km abaixo dos 4'00/km, mas acabou por ultrapassar todas as expectativas, mantendo um ritmo médio de 3'53/km ao longo de toda a prova.

Podemos estar a falar de números, mas para o ator são muito mais do que isso: «são todas as horas que dedico ao desporto».

Tiago Teotónio Pereira está de parabéns!

O ator partilhou um vídeo na sua conta de Instagram a passar a meta e, a acompanhar as imagens, pode ler-se:

«2H45 MARATONA DE SEVILHA!

Há 5 anos liguei ao @linobarruncho porque tinha o objectivo de fazer 10km abaixo de 4'00 ao km. Ontem fiz 42,192 km a 3'53/km.

No fim do dia são só números, mas para mim são todas as horas que dedico ao desporto. Obrigado a todos os que partilham isto comigo diariamente. Meus Pacers de Luxo que são gigantes e ao meu zezadaz que se superou e fez a sua primeira maratona!».

Na caixa de comentários, pode-se ler mensagens como: «Parabéns», «Homem bala! E grande e muito rapido! Obrigado pela experiência», «És gigante», «Grande!». Veja o vídeo do ator, aqui:

