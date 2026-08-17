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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi descobre que Armando tinha uma filha secreta e esta é a reação

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 12min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi descobre que Armando tinha uma filha secreta e esta é a reação - TVI

Terra Forte : Armando tinha uma filha secreta e Vivi fica em choque

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Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) conclui que a cremação de Armando (Ricardo Carriço) terá de ser adiada para permitir um teste de ADN que esclareça a paternidade de Lu.

Babi (Melissa Matos) encarrega Caio (Bruno Cabrerizo) de seduzir Laura, convencida de que ambos poderão lucrar com a situação.

Glória (Maria João Pinho) revela a Vivi (Sofia Nicholson) a possibilidade de Armando (Ricardo Carriço) ter outra filha. A notícia deixa-a profundamente abalada.

Caio (Bruno Cabrerizo) aceita o plano de Babi (Melissa Matos) e mostra-se disposto a aproximar-se de Laura para tirar partido da eventual herança.

Vivi (Sofia Nicholson) sente-se traída ao descobrir que Armando (Ricardo Carriço) lhe pode ter escondido uma filha. Glória (Maria João Pinho) admite acreditar que Laura está a dizer a verdade.

Consumida pela dor, Vivi (Sofia Nicholson) desaba em lágrimas ao sentir-se enganada por Armando (Ricardo Carriço).

 

Reveja o momento em que Rosinha e Magui em choque ao descobrir toda a verdade sobre António e Débora: 

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