Vem aí em «Terra Forte»: Vivi descobre que Armando tinha uma filha secreta e esta é a reação

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) conclui que a cremação de Armando (Ricardo Carriço) terá de ser adiada para permitir um teste de ADN que esclareça a paternidade de Lu.
Babi (Melissa Matos) encarrega Caio (Bruno Cabrerizo) de seduzir Laura, convencida de que ambos poderão lucrar com a situação.
Glória (Maria João Pinho) revela a Vivi (Sofia Nicholson) a possibilidade de Armando (Ricardo Carriço) ter outra filha. A notícia deixa-a profundamente abalada.
Caio (Bruno Cabrerizo) aceita o plano de Babi (Melissa Matos) e mostra-se disposto a aproximar-se de Laura para tirar partido da eventual herança.
Vivi (Sofia Nicholson) sente-se traída ao descobrir que Armando (Ricardo Carriço) lhe pode ter escondido uma filha. Glória (Maria João Pinho) admite acreditar que Laura está a dizer a verdade.
Consumida pela dor, Vivi (Sofia Nicholson) desaba em lágrimas ao sentir-se enganada por Armando (Ricardo Carriço).
Reveja o momento em que Rosinha e Magui em choque ao descobrir toda a verdade sobre António e Débora: