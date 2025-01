«Vizinhos para sempre» estreia dia 18 de janeiro

Com estreia marcada para dia 18 de janeiro de 2025, o novo grande projeto com produção conjunta da TVI, See My Dreams e Prime Video, “Vizinhos para Sempre”, promete deixar tudo e todos às gargalhadas.

«Vizinhos para sempre» vai retratar as peripécias do condomínio “Terraços do Glamour”, onde a construtora prometeu características que o condomínio não possui. Ao lidar com os problemas do quotidiano conhecemos as personagens excêntricas que habitam e trabalham no condomínio e as relações entre os vizinhos, marcadas por disputas eternas, mexericos constantes e desafios permanentes.

A série conta com um elenco de luxo, composto por alguns dos mais reconhecidos talentos do panorama televisivo português. Alexandra Lencastre, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Miguel Raposo, Margarida Bakker e Patrícia Tavares são apenas alguns dos nomes que prometem arrancar-lhe gargalhadas nesta nova e imperdível aposta da TVI.

Com uma mistura de comédia e sátira social, "Vizinhos para Sempre" leva-nos numa viagem hilariante pelos altos e baixos da vida de um condomínio tão peculiar quanto disfuncional.