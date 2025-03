Nova temporada de “Vizinhos para Sempre” estreia dia 5 de abril

A primeira temporada de “Vizinhos para Sempre”, uma produção conjunta da TVI, See My Dreams e Prime Video chega ao fim este sábado mas a divertida série que mistura comédia e satária social conta com mais uma temporada que chega aos ecrãs dos espetadores no próximo dia 5 de abril.

As personagens excêntricas que trabalham e moram nos “Terraços do Glamour” vão continuar a trazer muita animação, com as habituais peripécias marcadas por disputas, mexericos e desafios.

Não deixe de assistir ao último episódio da primeira temporada de “Vizinhos para Sempre” no próximo sábado dia 29 de março. E não perca a estreia da nova temporada no dia 5 de abril, na TVI e na Prime Video.