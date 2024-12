«Vizinhos para Sempre»: a nova comédia da TVI que promete deixá-lo colado ao ecrã

'Vizinhos para Sempre' é uma minissérie que retrata, com humor, as peripécias do dia a dia de uma comunidade de vizinhos que vive no condomínio “Terraços do Glamour”, nos arredores de Lisboa.

A estreia da série 'Vizinhos para Sempre' está marcada para janeiro de 2025.

A série conta com um elenco de luxo, composto por alguns dos mais reconhecidos talentos do panorama televisivo português. Alexandra Lencastre, Paula Neves, Tiago Teotónio Pereira, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Miguel Raposo e Patrícia Tavares são apenas alguns dos nomes que prometem arrancar-lhe gargalhadas nesta nova e imperdível aposta da TVI.

Para lucrar com as dificuldades habitacionais em Portugal, a construtora prometeu características que o condomínio não possui. Prometido como um espaço de luxo pela construtora, o condomínio rapidamente se revela um local problemático, repleto de defeitos: apartamentos com falhas, intercomunicadores que nunca funcionam e paredes tão finas que tornam a privacidade uma verdadeira ilusão.

Nos "Terraços do Glamour", o elenco de habitantes e trabalhadores excêntricos promete arrancar muitas gargalhadas. Desde uma família conflituosa, a um casal recém-casado, passando por uma espécie de 'Bridget Jones' portuguesa e o "chato oficial" do condomínio, todos contribuem para um quotidiano atribulado e hilariante.

A série garante muitas interações entre vizinhos: disputas eternas, mexericos constantes e desafios permanentes. Tudo isto enquanto enfrentam as adversidades de um condomínio cheio de defeitos e problemas, que de luxo só tem o preço.

Por ser inspirado na realidade da habitação em Portugal e na Europa, a série também aborda questões sociais, como o custo das casas e a dificuldade dos jovens em comprá-las. Com uma mistura de comédia e sátira social, "Vizinhos para sempre" leva-nos numa viagem hilariante pelos altos e baixos da vida de um condomínio tão peculiar quanto disfuncional.