“Vizinhos para sempre”: a nova série da TVI, que conta com atores como Diogo Valsassina

“Vizinhos para sempre” é o nome da nova série da TVI e da Prime Video, produzida pela See My Dreams.

Uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola “La Que se Avecina” que vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio “Terraços do Glamour”.

O remake vai ser protagonizado por nomes como Alexandra Lencastre, Bárbara França, Cucha Carvalheiro, Diana Nicolau, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Fernando Pires, Mafalda Marafusta, Márcia Breia, Margarida Bakker, Miguel Flor de Lima, Miguel Guilherme, Miguel Raposo, Patrícia Tavares, Paula Neves, Pedro Lacerda, Samuel Alves, Tiago Teotónio Pereira e Valeria Braddell.

A versão portuguesa será o terceiro remake internacional da série, depois das adaptações em Itália e na Grécia. Criada por Alberto e Laura Caballero e Daniel Deorador e produzida pela Mediaset España em colaboração com a Contubernio Films, a versão original espanhola é uma das séries de maior duração e sucesso da história da televisão espanhola.

As filmagens já começaram e em breve vai poder divertir-se com as aventuras deste grupo de condóminos na TVI e na Prime Video.