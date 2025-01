Paula Neves faz revelação surpreendente: «Estavam cheios de medo por estar com uma assassina»

Na apresentação de «Vizinhos para Sempre», no dia 9 de janeiro de 2025, Paula Neves revelou à equipa do Digital da TVI um episódio marcante que aconteceu com os seus vizinhos.

«Encontrei os meus vizinhos no elevador, de três e quatro aninhos no elevador com os pais brancos a olhar para mim . Mesmo brancos, mal dispostos, com medo de aflitos. No dia seguinte, os pais contaram-me que eles tinham estado a ver o «Inspetor Max», em que eu era a assassina e estavam cheios de medo de estar com uma assassina no elevador.»

De relembrar que «Vizinhos para Sempre» tem estreia marcada para dia 18 de janeiro de 2025. Esta série vai retratar as peripécias do condomínio “Terraços do Glamour”, onde a construtora prometeu características que o condomínio não possui. Ao lidar com os problemas do quotidiano conhecemos as personagens excêntricas que habitam e trabalham no condomínio e as relações entre os vizinhos, marcadas por disputas eternas, mexericos constantes e desafios permanentes.