Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Vai acontecer muito em breve em «A Madrasta»: Xavier encontra fotografias antigas do irmão Cajó

  • TVI Novelas
  • Hoje às 13:00
Vai acontecer muito em breve em «A Madrasta»: Xavier encontra fotografias antigas do irmão Cajó - TVI

Estará Xavier perto de encontrar o irmão desaparecido, a quem quer deixar a sua herança? Saiba o que vai acontecer em breve na novela «A Madrasta»

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Um dos mistérios da novela «A Madrasta» da TVI permanece em segredo, mas aos poucos está mais perto de ser deslindado. Cajó (Joaquim Horta) é o irmão desaparecido que Xavier (Vítor D'Andrade) procura. E a primeira pista está prestes a ser encontrada. Leia o que vai acontecer, nos próximos capítulos: 

Xavier (Vítor D’Andrade) procura algo e encontra uma caixa com fotos velhas. Folheia as fotos, até que encontra uma onde vemos ele e Cajó (Joaquim Horta), com cerca de sete anos. Observa a foto, satisfeito. Ouvimos Simão (João Maneira) perguntar se Xavier (Vítor D’Andrade) não vem almoçar. 

Reveja, agora, o momento em que Francisca apanha Ricardo e Raquel em flagrante:

 

Relacionados

«Isto não estava no guião»: o momento de Rita Pereira em «Terra Forte» que se tornou icónico

«A Madrasta»: Cajo e Picasso vão gastar o dinheiro das obras da igreja em raspadinhas?

Vem aí em «A Madrasta»: Padre Tobias encosta Pedro à parede por causa de Diana

A Madrasta

«A Madrasta»: Louca de raiva, Francisca faz revelação chocante a Pedro sobre o bebé

A Madrasta
Hoje

Momento dramático em «A Madrasta»: Diana vê Beatriz após ser atropelada

A Madrasta
Hoje

A Madrasta: Ricardo surpreende Cajó e oferece-lhe dinheiro para o ajudar a sair da rua

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Renato tenta encurralar Ricardo… mas não corre como esperado

A Madrasta
Ontem

Revelação em «A Madrasta»: Toda a verdade sobre os pais e o passado de João Maria

A Madrasta
Ontem

A Madrasta: Cajó e Picasso ponderam gastar o dinheiro da igreja em jogo?

A Madrasta
Ontem
Mais A Madrasta

Mais Vistos

Vem aí outro eclipse e vai ser visível em Portugal. E ainda acontece em agosto

seg, 10 ago
1

Gabriela Barros já não está assim. Atriz faz procedimento estético e muda o rosto

Ontem
2

Vai acontecer muito em breve em «A Madrasta»: Xavier encontra fotografias antigas do irmão Cajó

A Madrasta
Hoje
3

Vem aí em «A Madrasta»: Xavier teme morrer e confia o seu maior segredo a Pedro

A Madrasta
qui, 9 jul
4

Estes 7 peixes são consumidos pelos portugueses, mas devem ser evitados. Há alternativas melhores

seg, 10 ago
5

Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Momento dramático em «A Madrasta»: Diana vê Beatriz após ser atropelada

A Madrasta
Hoje

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

Ontem

Terra Forte – Flor apanha Sammy desprevenido: «Acho que devemos separar-nos»

Terra Forte
Ontem

Revelação em «A Madrasta»: Toda a verdade sobre os pais e o passado de João Maria

A Madrasta
Ontem

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Hoje

Esta é a foto que José Condessa tem no fundo do telemóvel. E é uma memória de família emocionante

Ontem
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar vítima de burla grave: «maridos estavam a combinar encontros comigo a troco de dinheiro»

Hoje

Ir e vir ao Algarve por apenas 20 euros? Ator da TVI revela o truque que o deixou espantado

Hoje

O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa?

Hoje

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Hoje

Casamento em Cascais, manicure discreta e muito mais. Estes são os detalhes do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ontem

Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

Ontem
Mais Fora do Ecrã