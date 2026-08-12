Vai acontecer muito em breve em «A Madrasta»: Xavier encontra fotografias antigas do irmão Cajó

Um dos mistérios da novela «A Madrasta» da TVI permanece em segredo, mas aos poucos está mais perto de ser deslindado. Cajó (Joaquim Horta) é o irmão desaparecido que Xavier (Vítor D'Andrade) procura. E a primeira pista está prestes a ser encontrada. Leia o que vai acontecer, nos próximos capítulos:

Xavier (Vítor D’Andrade) procura algo e encontra uma caixa com fotos velhas. Folheia as fotos, até que encontra uma onde vemos ele e Cajó (Joaquim Horta), com cerca de sete anos. Observa a foto, satisfeito. Ouvimos Simão (João Maneira) perguntar se Xavier (Vítor D’Andrade) não vem almoçar.

Reveja, agora, o momento em que Francisca apanha Ricardo e Raquel em flagrante: