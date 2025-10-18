A pulseira de 42€ que monitoriza sono, stress e aguenta três semanas sem carregar

Este artigo pode conter links afiliados*

A Xiaomi Smart Band 10 deixou de ser apenas um contador de passos. Este pequeno acessório reúne tudo o que é necessário para acompanhar a rotina diária: monitorização do sono, análise do exercício físico, controlo do stress, medição da frequência cardíaca e até saturação de oxigénio no sangue. Leve e confortável, destaca-se como uma das opções mais completas disponíveis nesta gama de preço.

Monitorização de saúde simplificada

Ao longo do dia, a pulseira regista automaticamente os batimentos cardíacos e avalia os níveis de stress. Durante a noite, analisa os padrões de sono e emite alertas caso detete interrupções respiratórias. A medição de oxigénio no sangue e pressão arterial complementam o quadro, oferecendo uma visão mais clara sobre o estado físico e a qualidade do descanso.

Toda a informação fica armazenada na aplicação Mi Fitness, que organiza estatísticas diárias e semanais — número de passos, duração do sono, calorias queimadas, entre outros dados relevantes.

Preparada para qualquer tipo de treino

Para quem valoriza a atividade física, a Smart Band 10 oferece suporte abrangente. São mais de 150 modos de exercício disponíveis: caminhada, corrida, ciclismo, ioga, dança e natação estão entre as opções. A resistência à água até 50 metro garante que pode ser usada na piscina sem receios.

Um utilizador partilhou: "A melhor pulseira que já tive, funciona de forma genial e é muito confortável. A bateria dura imenso tempo e posso personalizá-la ao meu gosto."

Ecrã amplo e personalizável

O ecrã deste modelo distingue-se pelo tamanho e nitidez, tornando fácil consultar notificações, chamadas e mensagens sem necessidade de retirar o telemóvel. A personalização é outro trunfo: há centenas de temas disponíveis, dos mais minimalistas aos mais expressivos, permitindo ajustar o visual ao momento.

A funcionalidade estende-se ao controlo de música, consulta de previsões meteorológicas, programação de alarmes e receção de lembretes de movimento — tudo acessível com um simples toque.

Adquira aqui

Autonomia invulgar

A bateria merece destaque: em utilização normal, mantém-se operacional até 21 dias. Mesmo com o ecrã permanentemente ativo, aguenta cerca de uma semana. Poucos minutos de carregamento são suficientes para garantir autonomia para todo o dia, tornando-a numa companhia prática para viagens ou para quem prefere não depender constantemente de cabos.

Discreta e versátil

Compatível com sistemas Android e iPhone, a Xiaomi Smart Band 10 apresenta um design discreto e ergonómico. Adapta-se facilmente ao quotidiano, seja no escritório ou durante o exercício, sem causar desconforto. Com classificação média de 4,5 estrelas, posiciona-se entre os produtos mais bem avaliados da categoria — actualmente disponível por 42€ na Amazon.

Um acessório compacto que promete muito: contribuir para um sono mais reparador, treinos mais conscientes e uma gestão de saúde mais simples.

