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Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família

  • TVI Novelas
  • Há 34 min
Zé Condessa abre o coração com desabafo intimo, que envolve a família - TVI

Um momento carinhoso do ator.

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Zé Condessa, ator que dá vida a Cristiano na novela Amor à Prova, continua a afirmar-se como um dos atores mais acarinhados do país, conquistando o público não só pelo talento em televisão, mas também pela simpatia, genuinidade e enorme proximidade com os fãs.

O ator marcou presença recentemente num podcast, onde respondeu a uma pergunta aparentemente simples, mas cheia de profundidade: “Zé, o que é um dia bom para ti?” A resposta acabou por surpreender muitos ouvintes, mostrando um lado mais íntimo e emocional de Zé Condessa, que revelou valorizar sobretudo as pequenas coisas, os prazeres simples e os momentos em família.

Ao descrever aquilo que considera um bom dia, Zé Condessa começou por destacar a importância do descanso e da tranquilidade: “Um dia bom para mim é um dia em que eu possa acordar um pouco mais tarde, porque eu gosto de dormir, gosto de descansar e acordar com calma, mas ao mesmo tempo não perco a manhã.”

As palavras mostram uma forma equilibrada de estar na vida, onde descansar e aproveitar o tempo caminham lado a lado. O ator explicou também que um dia feliz passa por estar rodeado das pessoas mais importantes: “É um dia que eu possa tomar um pequeno-almoço com calma ou um café (...) que possa estar com a minha família e os meus amigos, de preferência no Alentejo.”

Histórias sem pausas?
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A referência ao Alentejo demonstra a ligação especial que Zé Condessa sente por ambientes tranquilos e genuínos. Num dos momentos mais emocionantes da conversa, o ator recordou uma memória muito especial da infância: “Ideal e utópico, que já não é possível ainda, é comer uma papa maisena da minha avó, que seria extraordinário, que é uma das boas recordações que eu tenho.”

A saudade e ternura presentes nesta recordação tocaram quem ouviu o testemunho. Para completar o cenário ideal, Zé Condessa revelou que não dispensaria algumas coisas simples, mas significativas: “Teria que jogar um pouco de futebol, ver um pôr do sol e acabar num arraial em Lisboa.”

O ator recordou ainda tempos ligados ao teatro amador, mostrando carinho por fases antigas da sua vida. No final, Zé Condessa resumiu aquilo que para si seria um dia perfeito: “Isto seria um dia perfeito, com uma mistura de várias idades diferentes e zonas da vida, mas seria um dia muito feliz, com certeza.”

Com esta resposta sincera, Zé Condessa mostrou que a felicidade nem sempre está no luxo ou no sucesso, mas sim na família, nas memórias e nos momentos simples. Uma visão que reforça a razão pela qual continua a ser um dos atores mais queridos do público português.

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