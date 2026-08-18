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Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 58min
Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída - TVI

De visita a Lisboa, Tom Holland e Zendaya surpreendem com refeição sem luxos

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Portugal foi o destino escolhido por um conhecido casal de Hollywood para desfrutar da lua de mel. Recém-casados, os protagonistas de Homem-Aranha, Tom Holland e Zendaya, estão a aproveitar alguns dias no nosso País. E é a refeição que fizeram esta segunda-feira, dia 17 de agosto, que está a dar que falar.

Em vez de um restaurante de luxo, o casal optou por uma refeição ligeira num conhecido café do bairro de Santos, em Lisboa: O Tims.

Tom Holland e Zendaya escolheram várias opções da ementa, entre bebidas e pequenos pratos, numa refeição descontraída: matcha com morango, limonada tropical com pepino, uma bebida fria de cacau e cereja, flat bread de margherita e dois bolos folhados com tomate e queijo de cabra.

No total, a conta ficou nos 34,90 euros. O casal não deixou gorjeta.

Longe das grandes extravagâncias, os dois parecem estar a aproveitar o país de uma forma descontraída.  

Percorra a galeria e veja mais fotos dos dois.  

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