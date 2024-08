Novo canal da TVI arranca dia 9 de agosto

É já no próximo dia 9 de agosto que o novo canal generalista do Grupo Media Capital, denominado V+ TVI, vai para o ar nos operadores MEO, NOS e Vodafone.

O novo canal pretende ser uma verdadeira alternativa à oferta existente no cabo e diferenciadora face à concorrência e vai ter como diretor de programas Hugo Andrade.

A grelha de programação já está fechada e será diversificada e transversal a todos os públicos, sustentada em formatos de entretenimento, ficção nacional e internacional, informação e desporto.

Para além disso, terá também um conjunto de outros programas relacionados com diversas áreas de interesse, nomeadamente a culinária, fama, social, motores, crime, futebol, entre outros. Estes formatos serão apresentados por caras bem conhecidas do grande público, mas contará também com novos nomes.

Esta nova aposta do grupo nasce da vontade de fazer evoluir a oferta do TVI Ficção. Com este novo lançamento, o Grupo Media Capital pretende reforçar o seu conjunto de canais e o seu posicionamento no mercado.