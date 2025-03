Já se imaginou fechado numa casa de vidro à vista de todos. Eles arriscaram

Casa de vidro: Já se imaginou trancado numa casa de vidro, exposto a olhares, câmaras, sem privacidade e sem escapatória? Eles estão a dar tudo. Quem vai entrar na casa do Big Brother?

Quatro candidatos aceitaram o desafio do «Quem vai entrar?» e viver sob vigilância constante, onde cada gesto, cada palavra e cada segredo podem ser decisivos. Mas tudo o que parece apenas uma experiência começa a tomar rumos inesperados.

O dia chegou, quatro candidatos ao Big Brother enfrentam um desafio inédito. Fechados numa casa, no meio do Centro Comercial UBBO, durante 48 horas, eles vão competir pelo lugar de concorrente ao Big Brother, reality show que estreia no domingo, dia 23 de março.

Os quatro candidatos: Nuno Brito, 37 anos de Vila Nova de Gaia, Andreia Martinho, 25 anos de Moçambique, Jéssica Silva de 31 anos de Tires e Daniel Santos, 28 anos de Valongo, estão fechados numa casa de vidro, sob os olhares atentos do público, pode acompanhar cada movimento e estratégia em tempo real. Para quem não pode estar presente fisicamente, a transmissão ao vivo está disponível no canal TVI Reality, nas redes sociais e em emissões especiais na TVI.

Teresa Silva, comentadora, entrou dentro da casa de vidro e conheceu melhor os candidatos com perguntas intensas: «Preferias vencer o Big Brother e ser odiado por todos ou não vencer e ser adorado?»

Conheça os candidatos e vote no seu favorito:

Nuno Brito – 37 anos, Vila Nova de Gaia

Nascido na cidade da Praia, ilha de Santiago, Cabo Verde, Nuno está a tirar uma licenciatura em Engenharia Mecânica, enquanto exerce a profissão de personal trainer. Pai de dois filhos, com quem tem uma relação muito próxima, é descrito pelos amigos como alguém com um coração gigante e uma presença forte.

Poucos sabem, mas Nuno não é apenas um modelo e personal trainer. Este multifacetado candidato ao Big Brother já teve a oportunidade de atuar numa série de televisão, onde contracenou com uma das atrizes mais conhecidas do país, Soraia Chaves.

Andreia Martinho – 25 anos - Moçambique

A Andreia nasceu e cresceu em Maputo, onde viveu até aos 19 anos. Licenciada em Bioquímica, faz trabalhos na área de moda e diz ser esta a sua grande paixão. De momento, trabalha na faculdade de ciências, faz apoio em laboratório e aulas. Diz ser inteligente, com valores e princípios sólidos e muito habilidosa. Participou em várias atividades, como canto, dança, artes marciais, e aos 16 anos participou numa competição de fitness. Namora há 6 anos, mas passa pouco tempo com o namorado, por questões de trabalho. A Andreia diz ser competitiva e os amigos, reconhecem que tem uma grande capacidade de comunicação.

Daniel Santos– 28 anos – Valongo

O Daniel estudou no Conservatório, porque o piano é a sua paixão! Neste momento está a dar aulas e gosta muito de ensinar crianças e acompanhar a sua evolução. O Daniel assume ser um metrossexual, porque gosta muito de cuidar da sua imagem, sobretudo do seu cabelo. Considera -se determinado, inteligente e estratega, mas também teimoso e manipulador. Os amigos tratam-no por “Santos “ e dizem que ele é uma pessoa genuína, com boa capacidade de comunicação.

Jéssica Silva – 31 anos - Tires

A Jéssica vive com a mãe e a filha de 8 anos. Neste momento, está a investir muito em conteúdos de life style e UGC, e já tem 14K seguidores no instagram. Nasceu em Portugal e com 10 anos, foi viver para Moçambique. Regressou a Portugal, com 23 anos, quando a filha era bebé. Para os amigos a Jéssica, é muito determinada e batalhadora, com um caráter muito forte! Desde a adolescência que a tratam por “boneca “, por ser muito vaidosa e gostar de cuidar da sua aparência. A Jéssica, considera que a sua capacidade de adaptação e criar conexões, permite que esteja preparada para qualquer desafio!

Vote no seu favorito e decida quem vai ser concorrente do Big Brother e entrar na casa mais vigiada de Portugal.

Quem vai entrar? Quem ficará pelo caminho?

A decisão está nas suas mãos! Vote grátis na APP do TVI Reality. O poder está nas suas mãos! Vote e decida quem entra oficialmente no jogo.

