Nuno Graciano sofre problema de saúde e fica internado «Prognóstico reservado…»

Nuno Graciano: «Não fiquei com antipatia por ninguém»

Foi esta segunda-feira que Nuno Graciano deu entrada no hospital com um problema de saúde.

Através do Instagram do apresentador foi partilhado um comunicado sobre o estado de saúde onde podemos ler que este se encontra «internado, com um prognóstico reservado».

«Informamos que na passada segunda-feira o Nuno Graciano teve um problema de saúde e encontra-se internado, com um prognóstico reservado.», informa a família.

«Agradecemos todo o apoio que temos recebido. Pedimos o máximo de respeito à família nesta fase».

À publicação não faltaram comentários de força e carinho como por exemplo do comentador Zé Lopes: «Nuno , estou contigo ❤️» e Rita Mendes «Estamos a rezar por ti amigo. Que corra tudo bem 🙌❤️».

Recordamos que Nuno Graciano foi um dos concorrentes do Big Brother Famosos 2 onde também participaram nomes como Bruna Gomes e Bernardo Sousa, vencedor da edição.

