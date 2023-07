Quem é afinal a atriz por quem Nuno Homem de Sá teve «uma paixoneta»? Descubra aqui!

Nuno Homem de Sá recorda prestação no «Big Brother Famosos»

Nuno Homem de Sá esteve «à conversa com» com Ana Rita Clara, no seu programa da TVI Ficção e recordou o início nas novelas da TVI, admitindo ter tido «uma paixoneta» por uma colega, atriz da mesma estação.

«Jardins Proibidos, lembro-me perfeitamente, foi a primeira vez que eu trabalhei com a Fernanda Serrano e fiquei fascinado com ela. Tive até uma paixoneta por ela que eu nunca lhe disse. Não era muito difícil, a Fernanda é uma mulher que tem tudo e mais qualquer coisa», afirmou o ex-concorrente do «Big Brother».

Questionado sobre se se tinha apaixonado muito por colegas, Nuno Homem de Sá negou: Não. Aliás eu fujo das colegas nesse sentido. A atriz é uma pessoa que tem tanta pressão em cima, que para manter a sanidade mental é preciso muito. É uma pressão brutal, a beleza, a concorrência…», explicou.

