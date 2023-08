Nuno Homem de Sá agradece apoio nos «eventos dos últimos tempos» e remata: «Viva a vida!»

Frederica Lima e Nuno Homem de Sá protagonizaram uma picardia esta semana, fazendo correr muita tinta, com várias trocas de declarações e indiretas. Pode saber tudo aqui!

Depois de ter partilhado uma mensagem enigmática nas stories do Instagram, Nuno Homem de Sá recorreu à mesma rede social para agradecer o apoio do público em toda esta situação.

«Não podia deixar de expressar aqui o meu profundo agradecimento por todas (tantas!) as mensagens de apoio que recebi dos meus queridos seguidores e outros que nem sequer me seguiam, durante os eventos dos últimos tempos», escreveu o ator.

O também ex-concorrente do «Big Brother» acrescentou: «Sinceramente e do fundo do coração. MUITO OBRIGADO! Vocês foram fantásticos! Que o amor que me deram vos seja retribuído a dobrar! Viva a vidaaaa! Viva NÓS!».

Veja a partilha de Nuno Homem de Sá em baixo: