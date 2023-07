Nuno Homem de Sá recorda vício das drogas: «As coisas podiam ter corrido muito mal»

Nuno Homem de Sá esteve «à conversa com» com Ana Rita Clara, no seu programa da TVI Ficção e recordou um período mais difícil da sua vida, em que se deixou levar pelo vício das drogas para «fugir à realidade».

«Eu olho para trás com grande alívio, porque as coisas podiam ter corrido muito mal e correram para amigos e familiares que eu conhecia», começou por recordar Nuno Homem de Sá.

O ator e ex-concorrente do «Big Brother», explicou o porquê de ter entrado nesse caminho: «Muita gente que procura alternativas à realidade é porque não quer estar nesta realidade, que é feia, é cinzenta, não dá esperança», disse.

«Então eu vou procurar tudo o que está fora disto e que é proibido: a droga», acrescentou, adiantando que «temporariamente preenche o vazio», mas é apenas uma sensação do momento, que não corresponde à verdade.

Nuno Homem de Sá disse ainda que esse vazio atualmente ainda não está preenchido, «porque é um vazio que não existe. É uma ideia do que podíamos ter sido, do que não somos, do que gostávamos e não temos».

