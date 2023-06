Em vídeo irónico, Nuno Homem de Sá reage a polémica sobre possível separação com Frederica

Bernardo Sousa deixa seguidores entusiasmados com foto de família: «Está na altura de fazeres o bebé»

Novo Look: Marie surpreende com mudança radical de visual

Nuno Homem de Sá recorda sofrimento da irmã no divórcio dos pais: «Muito violento»

Nuno Homem de Sá e Frederica Lima, ex-concorrentes do Big Brother reagiram aos rumores sobre alegada separação.

Ao que parece, Frederica Lima deixou de seguir Nuno Homem de Sá no Instagram (neste momento já segue o namorado novamente) e foram de imediato alvo de notícia.

Frederica Lima partilhou um vídeo a brincar dizendo «Sou o Nuno Homem de Sá. A Frederica já não me segue, e já me segue, e a qualquer minuto pode deixar de me seguir outra vez. Estou tão triste, tão zangado", brincou».

Ao que Nuno Homem de Sá respondeu, também em tom irónico, imitando Frederica Lima. «Olá, maltinha. Sou a Frederica Lima e gostava de esclarecer aqui que não deixei de seguir o Nuno, porque quis. Caiu-me o frasco do verniz, estava a pintar as unhas em cima do botão 'deixar de seguir' e aconteceu, foi por uns momentitos».

Veja aqui o vídeo partilhado pelo ator.