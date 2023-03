A Parede das Pirâmides deixa muitas teorias na casa! Perceba as regras e os «trunfos» que nela se escondem

Será que o cateto da hipotenusa tem a ver com o enigma? Lara Moniz acredita que sim

Sara Sistelo tenta fazer acordo com Jandira Dias: «Se for para decifrar em inglês, falas comigo»

Durante o Diário desta segunda-feira, 13 de março, o Mestre desvendou o significado da Parede das Pirâmides e os trunfos que nela existem, mas existem algumas regras a ter em conta.

«Para cada um de vocês, há uma pirâmide e cada pirâmide é comporta por três trunfos. Cada trunfo pode ser a vossa melhor jogada, desde que usado no momento certo, com a pessoa certa», começou por explicar

Sempre que um trunfo puder ser ativado, existe uma luz no fundo do corredor principal da casa que irá brilhar. Quando tocar o «alerta de ativação de um trunfo», o concorrente mais rápido a clicar no botão, poderá utilizar um dos trunfos à sua disposição.

«Quando tocar o alerta de ativação, o mais rápido poderá utilizar um dos trunfos à sua disposição. Mas atenção: cada um de vocês começa com três trunfos diferentes e cada trunfo só pode ser usado uma vez», alertou o anfitrião.

Perceba quais são os Trunfos que esconde cada pirâmide: