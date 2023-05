Sara Sistelo sobre a próxima gala: «Acho que pior do que o domingo passado não pode ser»

A gala de hoje d’O Triângulo reserva grandes reviravoltas no jogo. Estamos na reta final e, perto do fim do jogo, todos os passos são importantes. Sabe-se que hoje é noite de dupla expulsão e, por isso, o jogo irá acabar para dois residentes da casa. Mas o que irá acontecer mais? Uma coisa é certa: quem não arriscar… fica pelo caminho!

Será que os concorrentes estão preparados para o que os espera? E você, está preparado para uma emocionante gala de Dupla Expulsão? Acompanhe tudo!