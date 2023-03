Saiba quem são os concorrentes imunes!

No início da gala de hoje, o Mestre informou os concorrentes mais populares iriam ser premiados. Assim sendo, Ângelo Dala e Carolina Aranda seriam os concorrentes automaticamente premiados com uma imunidade no início da noite. No entanto, dado que Ângelo não tem respeitado todas as regras do jogo, não pôde ser premiado e ficar imune. Mariana Duarte foi quem ocupou o seu lugar, dado que é quem mais se aproxima do lugar de Ângelo, no que toca à popularidade. Para além de Carolina e Mariana, também Moisés Figueira ganhou um lugar na Pirâmide da Imunidade, já que ganhou a Pirâmide Dourada esta semana.

Para além destes três concorrentes, houve ainda lugar para mais dois concorrentes e quem decidiu quem ocuparia esses lugares foram os próprios concorrentes. Sendo que os concorrentes se tinham dividido no início da gala em dois grupos, cada grupo teve de escolher um dos seus elementos para ficar imune. Assim sendo, os concorrentes escolheram, justificaram e quem acabou por ficar imune foi Inácia Nunes e Tamara Rocha.

No final, o Mestre anunciou ainda que, se um dos imunes for expulso, o expulso terá de atribuir a sua imunidade a um dos colegas do grupo a que pertence.