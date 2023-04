Alice volta a responder a tema polémico: «Apanhar sol cura a depressão?». Veja o que disse!

Alice Santos esclarece porque «pisava as regras»: «Percebi que me estava a ajudar e continuei»

Alice Santos foi ontem expulsa d’O Triângulo pelos portugueses e hoje esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no Dois às 10. A ex-concorrente falou sobre as suas polémicas opiniões sobre o uso de medicamentos e da influência do sol na cura da depressão: «As coisas que digo é aquilo que eu vivo, são os conhecimentos que aplico na minha vida e que vejo resultados. Claro que me informo, também levo um pouco ao extremo ou as pessoas interpretam de uma forma extrema. Claro que há casos e casos, não vou dizer a toda a gente para deixar de tomar comprimidos. Eu não tenho nenhuma doença crónica, não tenho nada, e aquilo é mais na prevenção. A minha vida é focada na prevenção das doenças, é por isso que nunca estou doente, nunca tenho nada, estou sempre bem», explicou.

Cláudio Ramos, apesar da explicação da ex-concorrente, decidiu perguntar diretamente a Alice Santos: «E apanhar sol cura a depressão?». «Ajuda! É por isso que nos países, por exemplo em Londres, até têm cuidado de tomar mais Vitamina D porque lá não há tanto sol, e claro que é um fator importante para prevenir ou até melhorar casos de depressão. É uma junção de vários, não é só por apanhar sol que agora vai ficar curado. É a junção de tudo: têm de se focar numa alimentação saudável, apanhar sol, movimentarem-se, exercitarem, também focarem-se na mente, meditarem, todos esses fatores juntos é o mais importante», respondeu Alice Santos.