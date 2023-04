Ângelo Dala recorda momento de tensão na casa: «Se não estivesse lá o Rafa, acredito que era expulso eu e ele naquele dia»

Ângelo Dala foi expulso na noite de ontem d’O Triângulo com 77% dos votos. O ex-concorrente marcou presença esta manhã no Dois às 10 e contou como foi, para si, viver esta experiência. Este acabou por ser questionado acerca das atitudes que teve e que se tornaram polémicas dentro da casa, mas também fora do jogo: «Tem que se usar inteligência e físico então eu pensei vou ser eu, mas num modo exagerado», afirmou, alegando que vestiu a sua personalidade de forma exagerada dentro do jogo. Ainda assim, este tem consciência de que dentro de um jogo deste género as emoções são vividas de maneira diferente e acaba por revelar que nem sempre teve uma noção clara da forma como estava a agir: «Uma pessoa vai excedendo, mas sem dar por estar a exceder».

Acerca da relação que este tinha com as mulheres da casa, que muitas vezes se tornou tema fora do jogo, o ex-concorrente afirma que quem acabava por chocar mais vezes consigo era o leque feminino de concorrentes, o que levou a que este tivesse mais confrontos com o sexo feminino: «Tudo o que fazia, criticavam», afirma, referindo-se às mulheres da casa.

Sobre o seu percurso, Ângelo Dala mostra-se orgulhoso da sua prestação: «Praticamente tudo o que se passava naquela casa, eu estava lá por trás», afirma o ex-concorrente, argumentando que foi um jogador presente e, sem dúvida, relevante na casa.

Sobre a relação com Jandira Dias, o ex-concorrente afirma que esta utilizou os momentos a favor dela e que, por isso, muitas das afirmações da mesma foram feitas sem razão: «Ela diz que eu sou racista... tem lógica?» , questiona-se, indignado.

Um dos momentos mais polémicos em que esteve envolvido foi a recente discussão com Moisés. Ângelo Dala recorda o momento e afirma: «Se não estivesse lá o Rafa, acredito que era expulso naquele dia».

Agora fora do jogo, Ângelo Dala fala sobre o seu grupo, o qual liderava e afirma que, na sua opinião, este vive o jogo de forma individualista: «Cada um por si».