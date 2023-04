Bruna Gomes e Ângelo Dala em confronto durante a gala! Veja o que aconteceu

O look sensual que Bruna Gomes utilizou na gala d'O Triângulo! Veja as fotos

Durante a gala d’O Triângulo, Bruna Gomes deixou uma mensagem a Ângelo Dala, chamando-o a atenção para algumas atitudes que tem tido: «Saiba que o peso das palavras é muito forte, não só aí para dentro, mas para as pessoas que aqui fora também estão». Ângelo Dala não se mostrou recetivo à mensagem da comentadora e respondeu: «Não sei o que é que tu queres dizer… não disseste nada. Acredito que o silêncio era a melhor coisa», mostrando-se implacável com Bruna Gomes.

Mas o confronto não acabou aqui. No momento da entrada de Ângelo Dala no estúdio, depois de ter sido expulso do jogo com 77% dos votos, Bruna Gomes foi convidada a deixar umas últimas palavras ao ex-concorrente e não perdeu a oportunidade para se defender da maneira rígida com que este lhe respondeu momentos antes: «Poderia te falar muitas coisas, mas depois daquela gentil resposta, acho que tu não iria compreender, então o que eu posso te desejar é muito boa sorte».