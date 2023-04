Maria Cerqueira Gomes revela, em exclusivo, o que espera do novo programa da TVI! Veja tudo

Maria Cerqueira Gomes foi apresentada como a nova cara do futuro reality show da TVI, Casamento Marcado. Maria vai apresentar o novo programa e contou o que espera deste novo desafio.

A apresentadora revelou qual foi a sua reação quando recebeu o convite para apresentar o novo programa: «Senti uma grande responsabilidade», confessou. Sendo o casamento o grande tema do novo reality show, Maria Cerqueira Gomes revelou o que, para si, não pode faltar neste dia especial: «O noivo…», disse, em risos.

Sobre o formato, esta afirma que o público pode contar com um programa «divertido, com muitas peripécias e muito romântico». Questionada sobre os finais felizes que vamos ou não poder assistir neste programa, a apresentadora confessou que, na sua perspetiva este vai ser um programa «com finais inusitados, inesperados e com muitas peripécias… e com alguns finais felizes», deixando em aberto tudo aquilo que poderá acontecer.