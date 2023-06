Carolina Aranda faz partilha emocionante: «Redescobri-me e renasci daquilo que estava em pedaços»

Entrevista Exclusiva a Carolina Aranda: a experiência no jogo, a quase desistência e a relação com Inácia

Carolina Aranda, vencedora da primeira edição d’O Triângulo, recorreu à rede social Instagram onde partilhou com os seus seguidores, uma mensagem especial sobre a aventura na casa mais vigiada do País.

«Faz hoje 1 mês da saída, daquela que será sempre uma das grandes aventuras da minha vida. Lembro-me como se fosse hoje da entrada, de pensar que talvez não aguentasse, talvez não tivesse sido a melhor escolha após uma reviravolta tão grande na minha vida. Será que deixar tudo para estar ali iria valer a pena? Agora posso dizer que sim. Valeu.», começou por escrever.

«Redescobri-me e renasci daquilo que estava em pedaços. Voltei a ter fé no que o universo me podia trazer, em mim mesma e na vida. Senti que comecei o caminho para continuar o legado que me deixaram e para cumprir os muitos sonhos e objetivos que desejavam para mim, tanto quanto eu. Fui eu por completo. Com o bom, o mau, os risos e os choros, os momentos mais impulsivos e também os mais calmos. Vi a mudança acontecer, na minha confiança, no meu estar, no meu olhar.», confessou, a ex-concorrente d'O Triângulo.

A alentejana, fez um agradecimento especial a quem lhe deu sempre apoio: «Tudo isto e muito mais graças a quem, cá fora, torcia por mim. Fazia tudo para me manter lá dentro. E quanto a isso, não há sequer palavras que possam retribuir o amor, o apoio, o carinho e a força gigante que provaram ter. Tudo aquilo pelo qual fui “inundada” assim que cheguei cá fora.Obrigada, obrigada, obrigada 🤍»

«Vou continuar a lutar como sempre fiz, com os meus ao meu lado, com quem me ampara as quedas e está lá para me ver conquistar. Conseguir também ajudá-los e retribuir o que a vida me dá, a quem me faz bem.»

Carolina Aranda, rematou o seu bonito texto, com palavras emocionantes sobre a sua mãe, que já não está presente: «Orgulhar quem me acompanha de longe, quem me guia e me reconforta a alma. As minhas estrelinhas que vão sempre iluminar o caminho e transmitir a força que lhes era tão característica.»

«Grata por tudo aquilo que tenho e que tenho a certeza que está para vir», concluiu.