Carolina Aranda revela viagem especial na companhia de Inácia Nunes! Veja tudo

Carolina Aranda faz mudança de visual! Veja o novo look da vencedora d’O Triângulo

Carolina Aranda partilhou nas Stories da sua página de Instagram, na passada segunda-feira, dia 3 de julho, que iria passar uns dias no Norte do país por motivos profissionais: «Estava muito ansiosa deste dia porque é quando vou fechar a 100% aquilo que vos disse que se tudo corresse bem iria sair brevemente, daqui a umas semanas. Quero muito que vocês vejam, estou a gostar muito do processo criativo. Vão ter uma surpresa, que talvez não estejam tanto à espera, vão gostar muito», revelou a vencedora d’O Triângulo.

No entanto, apesar desta ser uma viagem de trabalho, Carolina Aranda revelou levar uma companhia especial para também «turistar um bocadinho»: «E, pronto, não vou sozinha», desvendou, entre risos, mostrando Inácia Nunes ao seu lado, ao volante.

