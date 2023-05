Carolina e Inácia mais próximas do que nunca! Saiba como a ligação evoluiu de dia para dia

Carolina abre o coração com Inácia: «Prefiro não dar nenhum passo do que estar a dar em vão»

Durante o dia de hoje, Carolina Aranda e Inácia Nunes voltaram a estar bastante próximas. As concorrentes não se largam e o dia-a-dia das duas é repleto de momentos de carinho uma com a outra.

A proximidade entre as duas tem sido notória ao longo do programa, no entanto, durante muito tempo ambas as concorrentes negaram haver algum tipo de outro sentimento para além de amizade. A verdade é que nos últimos dias a relação entre as duas mudou quando, durante um jantar a sós, admitiram ter atração uma pela outra. As duas já não escondem o que sentem uma pela outra e nos últimos dias têm revelado uma crescente cumplicidade em vários momentos.

Veja acima os momentos mais marcantes dos últimos dias na relação das concorrentes!