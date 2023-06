Ex-concorrentes d’O Triângulo mostram momento juntos: «Uma reunião nada #humilde»

Inácia Nunes, Carolina Aranda, Lara Moniz e Tiago Graça estiveram juntos esta quarta-feira, dia 21 de junho. Inácia Nunes partilhou na sua página de Instagram uma Storie onde se mostra ao lado dos amigos, num clima de enorme cumplicidade.

O vídeo partilhado por Inácia, esta surge a apanhar uma bola de voleibol e é imediatamente «repreendida» por Carolina Aranda: «O que é que tu pensas que estás a fazer, minha menina?». É nesse instante que aparecem Tiago Graça e Lara Moniz para levar Inácia.

«Uma reunião nada #humilde», escreveu a ex-concorrente d’O Triângulo na legenda do vídeo, fazendo referência ao nome do grupo do qual faziam parte dentro do reality show.

