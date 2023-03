Compras feitas por Jandira geram confusão na casa. Nuno não perdoa! Saiba tudo

Esta tarde, depois do grupo receber as compras semanais, a tensão aumentou na casa. Os concorrentes entraram em discórdia ao perceberem que as compras que foram feitas à responsabilidade de Jandira Dias não são adequadas às necessidades do grupo: «Isto não é nada», «Nem cereais tem», «Não tem pão», «Não há nada», afirmaram os concorrentes quando abriram os sacos.

Jandira Dias defendeu-se dos comentários dos colegas, argumentando que foi a sua primeira vez a elaborar a lista de compras e que tentou escolher um pouco de tudo. Nuno Belchior mostrou-se revoltado com as escolhas pouco conscientes da concorrente e a tensão aumentou entre os dois: «Para a próxima vais tu!», respondeu Jandira aos comentários de Nuno. Nuno respondeu também a Jandira: «Basta dizeres que não sabes fazer compras, acabou a conversa!», o que exaltou a concorrente.

Os outros concorrentes também deram a sua opinião e Mariana Duarte saiu em defesa de Jandira Dias: «Não acho bem estarem a criticar a rapariga», afirmou, tal como Sara Sistelo que reforçou: «Eu não fazia melhor!».

Em relação à discussão entre Jandira Dias e Nuno Belchior, este não perdoou Jandira Dias: «Tens de começar a ouvir as críticas!», afirmou, dirigindo-se à concorrente.

A Casa acabou por se dividir sobre o assunto, no entanto, este acabou por ser um tema que continuou a ser discutido na casa: «O pão já acabou!», «Eu estava à espera de mais quantidade», «Vai-se comprar camarão e tamboril, mas há um pacote de leite», ouviu-se na Casa. Durante as horas seguintes, os concorrentes mostraram-se também preocupados com a falta de bens de primeira necessidade: «Alguma fome eu devo passar, não há carne», «Sou o que mais rápido desiste por falta de comida», desabafam os concorrentes.