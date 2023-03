Zezinho recorda morte do pai no Portal do Tempo: «Não consegui vê-lo morto na minha cabeça, arrependo-me»

José Carregal, mais conhecido como Zezinho foi o mais recente concorrente a atravessar o Portal do Tempo. Mais novo de 4 irmãos, «o caçula», viveu dias felizes até que tudo mudou.

Uma briga familiar viria a alterar toda a dinâmica e até a vida da família de Zezinho. «Houve uma tentativa de agressão» e «proibiram de ver a minha sobrinha à minha irmã», relatou o concorrente. Zezinho recordou ainda que esse momento foi o gatilho que fez piorar os problemas com álcool do pai.

«Assisti a minha mãe a sofrer violência doméstica», começou por dizer. «Na altura fiquei a dormir na Cruz Vermelha… tinha 8, 9 anos», recordou Zezinho como uma das fases mais complicadas da sua infância.

Mais tarde, tudo viria a melhorar quando a mãe de Zezinho perdoou o pai e tudo parecia pronto a voltar à normalidade… Mas foi aí que se deu o pior momento da vida de Zezinho: «O episódio que mais me marcou foi quando o meu pai faleceu… tinha 12 anos». No momento da despedida, Zezinho arrepende-se de não ter conseguido estar presente: «Não consegui vê-lo morto na minha cabeça, arrependo-me…»

Zezinho recordou ainda que depois da morte do pai acabou por desistir do seu maior sonho: «O meu maior arrependimento foi ter deixado o futebol». Mas quando tudo parecia não ter solução e o concorrente não estava a conseguir os melhores resultados académicos, surgem duas coisas que mudam a sua vida: o curso de barbeiro e a sua «baixinha», a primeira paixão. «É a mulher da minha vida», afirmou Zezinho.

Hoje, Zezinho tem o seu próprio negócio, como barbeiro, mas está de momento separado da sua «baixinha». Ainda assim, recusa-se a colocar um ponto final da história dos dois…