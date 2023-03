Lara Moniz e Jandira Dias protagonizam confronto aceso durante a gala. Veja o que aconteceu!

Jandira Dias e Lara Moniz protagonizaram um aceso confronto durante a gala d’O Triângulo. Tudo começou quando Lara Moniz foi confrontada acerca do seu afastamento de Mariana Duarte e Isa Oliveira. A concorrente acabou por se defender: «A minha maior motivação para eu ter estado mais versátil depois de os novos concorrentes chegaram foi por isso mesmo, por os novos concorrentes terem chegado», afirmou, alegando que o afastamento não teve uma motivação específica relacionada com as colegas, mas aconteceu pelo facto de querer conhecer as novas pessoas que tinham chegado à casa.

Foi neste momento que Jandira Dias mostrou não concordar com as palavras de Lara Moniz e, depois de ter sido interpelada por Cristina Ferreira, que lhe pediu que desse a sua opinião sobre o assunto, a concorrente afirmou: «Ela é muito estratégica (…) ela vai no sítio onde lhe convém e onde será benéfico para ela (…) Ela mostrou por A mais B quem é (…) está a jogar e muito bem».

Lara Moniz mostrou sentir-se atacada e respondeu: «Se essa fosse a lógica, eu tinha, de facto, parado de me dar com elas as duas». Jandira Dias voltou a argumentar contra a concorrente: «Foi muito benéfico para ela (…) Eu gostei da estratégia dela», elogiando, ainda assim, o jogo da concorrente. Lara Moniz interrompeu a colega e disse-lhe: «Não te metas. Ela está a meter-se nas conversas que não são delas. Estás muito emocionalmente envolvida com isto, porque é que isto te interessa tanto?», o que acabou por exaltar Jandira, que afirmou ter todo o interesse em se meter: «A mim interessa porque tudo o que todo mundo cá faz me interessa porque estamos a jogar todos e temos que prestar atenção ao que o outro faz», afirmou.