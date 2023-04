Mariana Duarte recorda episódio de violência doméstica: «Atirou-se para mim, com as mãos no meu pescoço e disse: ‘É hoje que te mato’»

Domingos Terra é o primeiro a entrar no «Portal do Tempo»: «Quando o meu pai chegou a minha mãe estava a gritar cheia de sangue»

Mariana Duarte começa por descrever a sua infância como «feliz» e salientar que nunca lhe faltou nada, elogiando também os seus pais.

É aos 17 anos que a história de Mariana fica marcada por uma sequência de eventos: «Falava muito com um rapaz… um dia fui tomar banho, pensava que tinha desligado a webcam e não desliguei». No dia seguinte, recebeu a chamada de uma amiga a contar-lhe: «Anda uma fotografia tua a circular na internet». «Começaram a chamar-me porca, vaca…», relatou a concorrente.

«Senti-me sozinha, foi uma tortura», recordou Mariana Duarte sobre uma das fases mais complicadas da sua vida. Uma noite, os pensamentos negativos venceram e Mariana tomou uma caixa inteira de comprimidos. Felizmente, a concorrente recuperou a consciência e foi de imediato pedir ajuda.

No entanto, a paz e sossego estavam longe de chegar à vida de Mariana… Passado uns meses, a concorrente foi diagnosticada com vitiligo, uma doença autoimune que se caracteriza pela despigmentação da pele.

«Uma vez chamaram-me vaca malhada», recordou Mariana com muita tristeza. «Vivi anos sem autoestima, insegura, passava as tardes fechada no quarto».

Sobre o seu primeiro amor, Mariana Duarte recorda que foi o que mais demorou a superar, mas também o que mais a fez sofrer: «Era agressivo verbalmente e fisicamente», revela a concorrente.

Desta relação, recorda um episódio que a marcou para o resto da sua vida: «Ele atirou-se para cima de mim, com as mãos no pescoço e disse-me: ‘É hoje que eu te mato’». Ao recordar esse dia, a concorrente revela que naquele momento o desespero apoderou-se de si: «Eu achei que não ia sair dali».