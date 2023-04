Mariana enfrenta o risco da pirâmide mistério e é surpreendida com uma mudança no jogo! Veja tudo

Mariana Duarte frisa: «Há mais de mim aqui do que vocês pensam»

O Mestre informou que chegou a altura de Mariana Duarte tomar uma decisão e revelar se é de facto uma concorrente destemida.

Este começou por explicar que, frente a ela, estava uma pirâmide mistério com uma consequência que poderia ser péssima ou ótima. Assim, ou a concorrente preferia assumir o risco ou preferia «ceder esta oportunidade» a alguém do grupo rival. Confrontada com este dilema, confiante, Mariana Duarte decidiu arriscar.

Ao tomar a decisão de arriscar, a concorrente acabou por ser presentada com uma imunidade e, por isso, está livre das nomeações. No entanto, como ontem foi Dia das Mentiras, Cristina Ferreira desafiou Mariana a ir para a sala e pregar uma partida aos colegas. Momentos depois, a concorrente acabou por revelar o que aconteceu realmente na Sala do Mestre e o grupo ficou, desta forma, informado da imunidade da colega.