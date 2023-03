Mestre tira todas as dúvidas: Saiba quais são as novas mecânicas d’O Triângulo!

No início da gala de hoje, o Mestre adiantou quais são as novas mecânicas do jogo: O Triângulo é um reality show diferente de todos aqueles que já viu até agora na televisão portuguesa.

N’O Triângulo, segundo o que revelou o Mestre, joga-se dentro e fora da casa, ou seja, os concorrentes vão ter saídas para o exterior. Dentro da casa também o jogo muda: especialistas irão visitar os concorrentes e trazer para dentro da casa novas dinâmicas para o jogo.

Uma outra particularidade d’O Triângulo é o facto de a casa mudar todas as semanas, revelando facetas e desafios diferentes para os concorrentes.

Estarão os concorrentes preparados para enfrentar o verdadeiro jogo que é O Triângulo?