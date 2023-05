Miguel Vicente reage à hospitalização de Cinha Jardim e pede «corrente de força e fé»

Cinha Jardim: «Tenho a certeza que o Miguel vai chorar no meu ombrinho»

Cinha Jardim defende Miguel Vicente: «A Bárbara revelou frases do Miguel que não tinha nada que contar»

Miguel Vicente não ficou indiferente à hospitalização inesperada de Cinha Jardim. A comentadora sofreu um acidente na zona de Lisboa e foi encontrada desmaiada ao volante do carro. «Tia Cinha... Não de sempre mas para sempre! Uma corrente de força e fé para as suas melhoras», escreveu Miguel Vicente na sua página de Instagram.

Recordamos que o algarvio estabeleceu uma amizade com Cinha Jardim desde que saiu do reality show, dado que a comentadora sempre foi apoiante e defensora do seu jogo.

Veja a publicação feita por Miguel Vicente na sua página de Instagram: