Moisés Figueira: «Pode ser a mulher da minha vida, mas não é a mulher para a minha vida»

Esta semana, Moisés Figueira enfrentou o Portal do Tempo e abriu o coração, falando dos momentos mais marcantes da sua vida.

O concorrente recordou uma infância difícil e um pai ausente, afirmando que, até aos seus sete anos, este passou na sua vida «casualmente»: «Eu seria uma pessoa diferente se tivesse um pai (...) Nunca soube o que era ter um pai», afirma o concorrente. Mais tarde, vítima de cancro no estômago, o pai acabou por ficar internado e esta é uma fase que recorda igualmente com tristeza. Se hoje seria uma pessoa diferente se tivesse um pai? O concorrente afirma que sim, emocionado.

Moisés Figueira falou também da relação que tinha com a mãe na sua infância: «Nunca foi de muitos afetos», admitindo que isso fez de si uma pessoa fria. Apesar disso, o concorrente fala da mãe com carinho e admite que esta foi uma guerreira por tudo o que enfrentou: « Sempre dei muito valor à minha mãe por ela nos criar sozinhos (…) Ela teve cancro na mama (…) É uma guerreira».

O amor também deixou marcas na vida de Moisés Figueira: «Sempre me afastei para não ter desgostos e não sofrer», confessa o concorrente. No entanto, apesar de tentar fugir ao amor, acabou por se apaixonar: «A minha ex-mulher foi a única que eu senti que me deu amor». Apesar de confessar que esta foi a relação mais especial que viveu, Moisés Figueira recorda o final da mesma: «Pode ser a mulher da minha vida, mas não é a mulher para a minha vida», afirma, referindo-se à ex-mulher que se mudou de cidade antes do fim do relacionamento.

Sobre os seus sonhos, Moisés Figueira revela que, apesar de já ser pai, a paternidade é algo que quer voltar a viver na sua vida: «Sinto que ainda não fui pai como eu queria».

Como se vê daqui a alguns anos? O concorrente revela que o que mais aspira é conseguir ter impacto no seu país pela positiva. Confessa que entrou n’O Triângulo com um objetivo concreto e que vai ser fiel a este, nunca se esquecendo das suas prioridades, até ao fim da sua caminhada no jogo: «Vim aqui para me conseguir aproximar do meu sonho, mas metendo-me sempre em primeiro lugar, a mim e ao meu filho».