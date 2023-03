Domingos Terra em lágrimas: «A minha mãe antes de falecer estava-me sempre a dizer que estava farta de viver e que queria desaparecer»

Domingos Terra é o primeiro a entrar no «Portal do Tempo»: «Quando o meu pai chegou a minha mãe estava a gritar cheia de sangue»

Na gala de hoje, Domingos Terra abriu o coração falando sobre quem foi, quem é e quem será no futuro: o concorrente fez uma viagem ao passado e falou sobre os episódios mais marcantes da sua vida, bem como das repercussões que traz destes para o seu presente e para o seu futuro.

O concorrente falou da infância e do facto de ter sido criado no campo. Ao viajar até ao seu passado, Domingos confessou que viveu sem afeto dos pais, no entanto, recorda um enorme carinho da parte da avó. Falando do pai, afirma que teve uma educação severa e considera que, por isso, hoje mantém uma relação menos forte com o progenitor.

Ao recordar a mãe, Domingos Terra recorda a forte ligação que tinha com esta e, por isso, a morte da sua melhor amiga, como a considerava, foi o momento mais triste da sua vida. O concorrente revela que a mãe sempre teve uma vida muito complicada e que tempos antes de falecer confessou-lhe algo que o marcou: «A minha mãe antes de falecer estava-me sempre a dizer que estava farta de viver e que queria desaparecer», contou, emocionado. Domingos Terra admite que a morte da mãe o mudou: «Para mim foi como se tivesse ficado sem chão» e que, por isso, desde esse dia nunca mais foi o mesmo.

Sobre o amor, Domingos Terra falou sobre a única relação que teve e contou como é que esta terminou. Admitindo ser um homem com o coração partido, Domingos Terra fala dos tempos após o fim da relação e revela algo que o magoa: «Toda a gente que olha para mim pensa que eu é que sou o mulherengo e eu é que tenho culpa de a relação ter acabado».