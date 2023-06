Cada vez mais íntimos: Sara e Moisés preparam-se para um date! Veja tudo aqui

Recorde os amores e desamores que passaram pela casa d'O Triângulo

Sara Sistelo e Moisés Figueira têm partilhado vários momentos juntos e o casal mostra-se cada vez mais cúmplice. Este fim-de-semana, os ex-concorrentes d’O Triângulo estiveram juntos na cidade do Porto e fizeram uma partilha especial, que deixou os fãs encantados.

«Fui a um ‘date’ com o Moisés no Porto, isto foi a preparação! Não foi fácil, mas consegui. O que acharam do meu macacão de ganga azul?», escreveu Sara num vídeo em que aparece divertida ao lado de Moisés, enquanto se preparava para um encontro a dois.

«Aqui está mais um bocadinho do meu fim se semana incrível! Obrigada @moisesfigueira19 por viveres estes momentos comigo e ainda me ajudares a recordá-los desta maneira espetacular. E vocês já foram ver o que diz na vossa lata de sardinhas?», acrescentou a ex-concorrente.

Também Moisés Figueira quis assinalar o momento e partilhou: «Um pouquinho do fim-de-semana com a pequena sereia @sara_sistelo Obrigado a quem ajudou a que tudo fosse mais incrível».