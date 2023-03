Reviravolta na casa: Moisés em fúria com Ângelo Dala e em momento de raiva perde a cabeça com Sara!

A casa d’O Triângulo foi palco de uma forte discussão esta madrugada. De manhã não se falou de outra coisa na casa e os concorrentes mostraram-se apreensivos com o clima de violência que se viveu durante a noite na casa.

A noite tinha sido de festa circense e os ânimos exaltaram-se depois do convívio terminar. Foi no quarto que o confronto começou entre Moisés Figueira e Ângelo Dala. Moisés exige ao colega que saia do quarto e este nega-se a cumprir a ordem dada por Moisés. É neste momento que Moisés se exalta com Ângelo e se mostra brutalmente agressivo. Ângelo Dala chama a atenção de Moisés: «Estás-me a cuspir na casa?!», ao que este responde: «Estou a cuspir e vou-te cuspir! Porque eu quero e posso!», enquanto grita com o colega. Ao assistir à forte discussão, o grupo tenta acalmar Moisés, que se mostra cada vez mais agressivo com todos à sua volta. É neste momento que Sara tenta intervir e, ao que tudo indica, Moisés acabou por se mostrar agressivo com esta.

As imagens exclusivas de toda a discussão ainda não foram divulgadas, no entanto, Sara esta manhã tem-se mostrado implacável com Moisés e, em conversas com outros concorrentes, acabou por desabafar: «Senti-me humilhada»; «Foi falta de respeito, que era a única coisa que eu defendia», afirmou Sara Sistelo.

