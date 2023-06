Sara Sistelo e Moisés Figueira mostram-se cada vez mais unidos: «A qualidade não é a melhor, mas a energia é...»

Sara Sistelo em êxtase com mensagem surpresa de amiga espanhola

Desde o fim d’O Triângulo, Sara Sistelo e Moisés Figueira têm-se mostrado cada vez mais próximos. Os ex-concorrentes vão partilhando vários momentos a sós com os seguidores nas redes sociais.

Desta vez, Sara Sistelo, publicou um reels no Instagram, a preparar-se para as festas de «São João» no Porto, ao lado de Moisés Figueira.

«A qualidade não é a melhor, mas a energia é... E isso é que importa! Nunca é fácil arranjar-me com este rapaz ❤️ No fim, gostaram do look?», escreveu Sara Sistelo, na publicação.

A caixa dos comentários «entupiu» com vários elogios para o casal: «Como não vos amar…»; «Transmitem-nos paz, alegria e uma sensação de liberdade»; « Que duas pessoas incríveis, maravilhosos, eu parto me a rir com vocês amei o vídeo», entre vários outros.

Veja o vídeo!