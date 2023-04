Tamara enfrenta o Portal do Tempo: «Ele foi o homem da minha vida, mas tenho consciência de que não é o homem para a minha vida»

Domingos Terra é o primeiro a entrar no «Portal do Tempo»: «Quando o meu pai chegou a minha mãe estava a gritar cheia de sangue»

Tamara Rocha enfrentou o Portal do Tempo e acabou por partilhar com o público um pouco da sua história. Esta começou por recordar a infância feliz que viveu junto dos seus pais: «Os meus pais são tudo para mim. Só espero um dia arranjar um homem que seja para mim metade do que o meu pai é para a minha mãe».

Ainda sobre a infância, Tamara falou sobre a morte repentina da irmã, que abalou toda a família: «A morte da minha irmã nunca foi um tema em casa».

Sobre a carreira na cozinha, Tamara contou como tudo começou e recorda os momentos felizes que viveu enquanto aluna de cozinha: « Era a melhor aluna da turma».

Um dos piores momentos da sua vida foi a morte da sua avó: «Foi o pior dia da minha vida», revelou a concorrente. A concorrente contou que a avó tinha sido diagnosticada com demência e que um dos seus maiores medos enquanto neta era que a avó se esquecesse de si: «Tinha muito medo que ela se esquecesse de mim». Tamara recorda o dia da morte da avó com tristeza: «Foi muito duro ver o meu avô chorar a dizer que ia ficar sozinho».

A concorrente revela que nesta altura ficou fragilizada emocionalmente e que teve de recorrer a ajuda: «Quando tive de começar a trabalhar não consegui. Explodi, desatei a chorar e disse que precisava de ajuda».

Sobre o amor na sua vida, Tamara revela que viveu um desgosto de amor que a marcou para sempre: «Tenho o coração um bocadinho partido. Encontrei o amor da minha vida e tenho a certeza que não é o amor para a minha vida… foi o amor da minha vida e será sempre», conta, emocionada. Ainda assim, a concorrente afirma que se coloca em primeiro lugar na sua vida, acima de qualquer homem.

Sobre os sonhos para o futuro, Tamara revela: «Um dos meus maiores sonhos era ter um programa de televisão».