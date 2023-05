Tiago Graça conta como sofreu devido à sua orientação sexual: «Nem eu próprio ainda me tinha descoberto»

Portal do Tempo: Tiago Graça revela: «Chamavam-me alguns nomes por eu me dar mais com amigas do que amigos»

Tiago Graça abriu o coração no Portal do Tempo e recordou os momentos mais marcantes da sua vida.

O concorrente falou da infância conturbada, onde no colégio que frequentava ouvia comentários «infelizes»: «Os meus colegas viam em mim maneirismos que não estavam habituados», afirma o concorrente.

«Nem eu próprio ainda me tinha descoberto. Estão a dizer que nós somos algo antes de nós mesmos descobrirmos o que somos», conta Tiago Graça, recordando os tempos em que ainda não tinha descoberto a sua orientação sexual e já se sentia julgado por ter uma maneira de ser diferente da dos colegas rapazes.

Em 2021 decidiu mudar o rumo da sua vida. «Não estava a viver a minha verdade», afirma o concorrente. «Até aquele momento eu não me senti confortável com partilhar essa realidade da minha vida», conta o concorrente, no entanto, tudo mudou quando decidiu contar aos pais que estava num relacionamento com um homem e, emocionado, recorda a reação inesperada do pai: «Deu-me um abraço instantâneo, disse que estava tudo bem».

Sobre o namorado, Tiago Graça afirma: «O Guilherme mudou a minha vida em vários aspetos». Ainda assim, depois de ter conhecido o namorado, a vida de Tiago Graça passou por uma fase menos boa enquanto estudava, onde as suas notas eram baixas e, por isso, sentia-se desiludido consigo próprio.

Sobre a participação no reality show, afirma: «O Triângulo está a ser a melhor experiência da minha vida».

Em relação ao futuro, o concorrente deixa claro: «Espero que o Tiago daqui a 10 anos tenha tudo aquilo que o Tiago de 2 anos, 3 anos, 4 anos… sempre desejou ter no futuro».