Sara Sistelo partilha palavras de reflexão com os fãs: «Repetiria tudo de novo»

Depois de três meses na casa mais vigiada do país, Sara Sistelo deixou algumas palavras aos fãs, onde reflete sobre todas as aprendizagens da maior experiência da sua vida: «Os dias têm sido intensos, confusos e parece que não tenho tempo para fazer tudo aquilo qué quero e preciso, esta fotografia apareceu e decidi parar para agradecer, foram 3 meses de uma aventura incrível, cheia de sentimentos, emoções e desafios muito intensos, foram 3 meses em que me permiti sentir e viver consoante tudo aquilo que ia acontecendo comigo, com toda a informação que me era atirada ou com a pouca informação que eu tinha, permiti-me ser eu própria e não pensar tanto na opinião do outro. 3 meses em que fui livre mesmo fechada dentro de uma casa, livre para ser eu, livre para sentir, livre para viver», disse.

Sobre as pessoas que leva da experiência, a ex-concorrente acabou por dizer: «Tive a sorte de encontrar pessoas incríveis que com certeza levarei para a vida, vivi momentos únicos, ri, chorei, amei, odiei, senti a calma e o nervosismo... E por isso agradeço a todas as pessoas que possibilitaram isto, à produção, ao Mestre, à Cristina e a toda a equipa que me fizeram viver esta experiência incrível!». Apesar dos altos e baixos que viveu nos últimos 3 meses, a ex-concorrente afirma: «Nem sempre foi fácil, mas repetiria tudo de novo!», deixando claro o orgulho que tem no seu percurso.