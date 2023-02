Dicas de cozinha: já conhece o truque do ovo no congelador?

Uma nova dica de cozinha tem-se tornado viral nas redes sociais: por ser bastante apelativa (queremos muito experimentar!), mas também por ter gerado controvérsia.

O truque passa por congelar um ovo cozido, descascá-lo sob água quente, cortar em fatias e de seguida fritar numa frigideira. O resultado? Mini-ovos estrelados perfeitos para entradas, lanches ou pequenos-almoços.

O vídeo tem, porém, uma corrente de comentários que da segurança alimentar deste truque. Mas, de acordo com a Food Standards Agency, entidade reguladora da saúde do Reino Unido, “os ovos podem ser congelados e usados com segurança mais tarde”. Porém, como explica a norte-americana Food and Drug Administration (FDA), os ovos devem ser congelados sem casca.

Por isso, se quiser experimentar esta receita viral, o melhor é congelar o ovo para cozinhá-lo passado pouco tempo e não o deixar dias a fio no congelador.