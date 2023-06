Veja o momento escaldante entre Inês Aires Pereira e o companheiro

Filho bebé de Inês Aires Pereira está a derreter as redes sociais. Veja o vídeo e fotos!

Inês Aires Pereira, a atriz de 33 anos que dá vida a Alice em «Para Sempre», é mãe de dois bebés. Alice de 3 anos e Joaquim com quase um ano de idade, fruto da relação com David Ferreira da Silva.

A atriz, no passado dia 18 de junho, partilhou uma sequência de fotografias no Instagram, ao lado do seu companheiro. Nas fotos podemos testemunhar a paixão que se sente entre os dois. Na descrição da partilha, a atriz escreveu:

"Foi muito isto… a partir da terceira foi sempre a descer então achei melhor não postar. Mas obrigada @salvadorcolaco e desculpa o exagero de lingua que tens na tua máquina."Os seguidores não hesitaram e teceram elogios ao casal.

Podemos ler alguns como: "É agora que vem o terceiro ", "É desta que sai o pedido ", "Mulher do norte ", "Que venha o pedido.... ", "Vem lá casório!!!", "Casal lindo e apaixonado", "Uau sente-se a paixao".

Veja a partilha e aproveite para percorrer a galeria que preparamos para si!