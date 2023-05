De biquíni, Inês Aires Pereira deixa seguidores maravilhados: «Bomba Latina»

Inês Aires Pereira deixa as redes sociais em chamas com dança atrevida

Inês Aires Pereira, a atriz que dá vida a Alice em «Para Sempre», partilhou um vídeo nas suas redes sociais, que deixou os seguidores rendidos com a sua boa disposição e humor.

Na partilha, a atriz está na praia a "imitar" as influencers. Na descrição escreveu: "Influencing na golden hour que já não é golden hour!".

Podemos ler alguns comentários como: "inspiração máxima antes do dia acabar", "tu não existe", "És demais mais pessoas como tu", "És a maior !!!!", "Hahahahahah Inês uma pessoa falece ctg! Qualquer dia vais patrocinar uma marca de desfibrilhadores ", "bombaaaaaaaa Latina", "A areia no rabo com a marca da mão é um clássico do Influencing", entre outros.

Veja a partilha hilariante da atriz. Aproveite e percorra a galeria que preparámos para si.